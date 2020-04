La Gazzetta dello Sport: C’è un po’ di Fiorentina nei piani dell’Inter

Sull’apertura de La Gazzetta dello Sport ci sono i piani dell’Inter, che avrebbero a che fare anche con la Fiorentina se pur indirettamente: “Obiettivo Inter”, con le foto anche di Chiesa e Kumbulla. A pagina 2 il titolo: “Il piano di Zhang: vincenti e più giovani. Rinnovo al croato (Brozovic ndr) e poi quattro colpi”, in sommario: “Tolisso, Chiesa, Emerson e Kumbulla: rinforzi da 130 milioni. E via la clausola per Marcelo”.