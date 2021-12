La Gazzetta dello Sport: Colpo doppio per la Fiorentina

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Roma e Fiorentina: mosse per l’Europa. Sassuolo-Bologna il derby dei giovani”.

A pagina 27 si legge: “Fiorentina, colpo doppio. Battere il Verona e subito Ikonè in fascia”. Sommario: “La Viola brucia le tappe. Commisso è vicino all’esterno del Lille per gennaio e pensa al dopo Vlahovic per giugno.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “L’appetito vien mangiando. E se l’apericena di oggi a Verona (fischio d’inizio alle 18.30) dovesse consegnare ulteriori buone notizie sotto forma di punti e classifica, il gennaio viola potrebbe assumere ulteriore effervescenza”.