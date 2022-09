La Gazzetta dello Sport: Colui che gioca poco ma segna più di tutti

A pagina 23 de La Gazzetta dello Sport leggiamo stamani gli articoli sulla squadra gigliata. In apertura: “Fiorentina, riecco Speedy Gonzalez Gioca poco, ma è il re del gol viola”. Sottotitolo: “Solo 42’ in campionato e 104’ in Europa e due reti, meglio di tutti i compagni E dopo la sosta l’argentino può risolvere molti problemi in attacco di Italiano“.

Articolo che inizia così: “Per prima cosa, il cognome. Poi, le sue caratteristiche. Lui si sposava perfettamente al progetto mediatico, all’americana, ideato dalla Fiorentina per pubblicizzare e dare una eco più spettacolare ai nuovi acquisti: accostarli a personaggi dei cartoon. Così Nico è stato il primo. Equazione facile: Speedy Gonzalez“.

In breve invece leggiamo: “Uno stop salutare il tecnico recupera anche Milenkovic“.