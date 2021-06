La Gazzetta dello Sport: Commisso chiama Platek per Italiano

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “Fiorentina su Italiano. L’alternativa è Fonseca. E il Tottenham chiama Gattuso”. Occhiello: “Caos di Firenze: c’è il tecnico dello Spezia?”. A pagina 28 si legge: “Firenze è… Italiano. Gattuso inglese”. E ancora: “Viola in pressing sul tecnico Spezia. Rino ad un passo dal Tottenham”. Sottotitolo: “Commisso chiama Platek per liberare l’allenatore. Ringhio-Spurs: pronto un biennale”.