La Gazzetta dello Sport: Commisso e gli allenatori, un rapporto complesso

Spazio addirittura in prima pagina su La Gazzetta dello Sport per la Fiorentina, in occhiello: “Italiano e la Fiorentina, problemi per il contratto. E spunta l’ipotesi De Zerbi”. A pagina 14, in taglio alto: “Il caso Firenze. Il rinnovo di Italiano si complica per cifre e clausole. E De Zerbi…”, in taglio basso: “Nel mirino anche Marlon per la difesa. Il brasiliano ex Sassuolo è dello Shakhtar”. A pagina 15 in taglio alto: “Esoneri, liti, accuse. Rocco e gli allenatori, quanti amori difficili” e in sommario: “Cinque in tre anni, da Montella a Italiano passando per Iachini e Prandelli. E i 23 giorni di Gattuso”.