La Gazzetta dello Sport: Commisso e Iachini vogliono un grande bomber

Su La Gazzetta dello Sport di oggi a pagina 19 troviamo un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Cutrone, un grande finale non dà certezze. Il futuro di Patrick tra Viola e Genoa“. Sottotitolo: “La Fiorentina sta pensando di tenerlo, ma Preziosi si è inserito col Wolverhampton“. Articolo che inizia così: “Ha disputato un grande finale di campionato aiutando la Fiorentina a conquistare la parte sinistra della classifica. Patrick Cutrone ha segnato reti pesanti confermando di essere uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti. Ma l’ex Milan non ha ancora la certezza della conferma in maglia viola. Rocco Commisso e Beppe Iachini vogliono un grande bomber”.

