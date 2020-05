Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in taglio basso, l’intervista a Castrovilli: “Il sogno di Castrovilli: Con Barella, Sensi, Zaniolo e Tonali al centro dell’Italia”. A pagina 15 l’intervista al n°8 viola: “Castrovilli: Centrocampo da favola nell’Italia del futuro”, nel catenaccio: “Commisso mi vorrebbe con la maglia di Antognoni e Baggio? Fantastico. So quanto sia importante per Firenze”. Chiudono le parole di Commisso: “Ripartire sì ma finire entro il 2 agosto”.