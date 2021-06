La Gazzetta dello Sport: Commisso, mi chiami?

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è presente un articolo dedicato alla Fiorentina e intitolato: “Lo Spezia resiste Italiano è bloccato Tocca a Commisso“. Sottotitolo: “Platek attende una telefonata, ma la clausola è di 1,8 milioni Per liberare lo staff la richiesta è il cartellino di Ranieri“. Articolo che inizia così: “La trattativa per Vincenzo Italiano alla Fiorentina continua con qualche accelerazione e qualche piccolo passo indietro. Il rapporto tra i club è ad alta tensione. Ma il tentativo delle due parti, che hanno entrambe proprietà americane, è quello di provare ad evitare una rottura totale”.