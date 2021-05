La Gazzetta dello Sport: Commisso vira su Marcelino

A pagina 21 de La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Gattuso aspetta altre offerte Commisso vira su Marcelino Rino verso il no alla Viola”. Sottotitolo: “Il progetto della Fiorentina non convince il tecnico del Napoli In corsa ora c’è anche Fonseca“. Articolo che inizia così: “Aveva chiesto al presidente Commisso qualche giorno di tempo per valutare la proposta della Fiorentina. Due anni di contratto a quasi due milioni netti a stagione. Rino Gattuso non aveva fretta di decidere per due motivi: prima di tutto voleva restare concentrato sulla rincorsa alla Champions del suo Napoli e poi voleva capire meglio quali potevano essere le prospettive del progetto della Fiorentina“.