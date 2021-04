La Gazzetta dello Sport: Cragno nel futuro tra i pali

C’è spazio anche per le vicende di casa Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A pagina 13 si legge: “Primavera: finale di Coppa tra i laziali e la Fiorentina”. A pagina 16: “Fiorentina, Cragno nel futuro fra i pali”. A pagina 19: “Bonaventura è un affare. E avrà il posto sicuro nella nuova Fiorentina”. Sommario: “L’ex rossonero, arrivato a parametro zero, è stato tra i migliori come rendimento”.