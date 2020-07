La Gazzetta dello Sport: Cutrone fa la sua promessa alla Fiorentina

A pagina 14 de La Gazzetta dello Sport troviamo gli articoli dedicati al match dei viola: “Missione compiuta. Ribery incanta, Torino superato. Fiorentina salva, i granata devono ancora lottare“. Sottotitolo: “Con due assist il francese trascina la Viola al successo che le dà la permanenza in A Belotti sbatte sul palo, 8° k.o. di fila fuori casa”. In taglio basso: “Cutrone, dopo il tris una promessa: “Resto a Firenze”. Sottotitolo: “Mai prima di ieri tre gol di fila in Serie A: “Mercato? Il mio desiderio è continuare qui”. L’abbraccio di Barone a Iachini in diretta tv”.

