Su La Gazzetta dello Sport, il mercato della Fiorentina è a pagina 19: “Fiorentina all’attacco” e in sommario: “Liberarsi di Cutrone per andare su Piatek. In lizza pure Scamacca”. In occhiello: “Commisso non riscatterà la punta dei Wolves e vuole riportare in Italia il cannoniere polacco, che però dovrebbe ridursi l’ingaggio. L’alternativa è il giovane del Genoa (in prestito dal Sassuolo), che piace tanto anche al Milan”.

0 0 vote Article Rating