La Gazzetta dello Sport: Dietrofront per Italiano

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 30: “Dietrofront per Italiano. La Fiorentina riprova con Fonseca e Benitez”. Sottotitolo: “Commisso non vuole fare uno sgarbo a Platek e non intende pagare la clausola da 1 milione. Così sarebbe tentato da un tecnico straniero per la prossima stagione”. Questo l’incipit dell’articolo: “Contrordine. Potrebbe non essere Vincenzo Italiano il prossimo allenatore della Fiorentina. Le ultime ore hanno rimescolato le carte. Allontanando l’allenatore dello Spezia dalla panchina viola. A questo punto torna prepotente alla ribalta la candidatura di Paulo Fonseca”.