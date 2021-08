La Gazzetta dello Sport: Difensore che va, difensore che viene

A pagina 13 de La Gazzetta dello Sport di oggi c’è un trafiletto dedicato alle scelte del nuovo tecnico della Fiorentina: “Italiano al lavoro sugli scambi di posizione. Sorpresa Bianco“. A pagina 20 invece sul mercato leggiamo: “Milenkovic via? Nastasic pronto per il viola-bis”. Articolo che inizia così: “Difensore che va, difensore che viene. Appena sarà ufficiale l’acquisto da parte

del West Ham di Milenkovic (si tratta sui 17 milioni di euro) la Fiorentina potrà definire il ritorno in viola di Matija Nastasic (’93) dallo Schalke 04“.