Su La Gazzetta dello Sport c’è spazio per la Fiorentina, a pagina 15: “La Viola ha deciso, Bonaventura quasi. Avanti tutta per un biennale” e nel sommario: “Commisso offre uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni: oramai ci siamo”. Di spalla: “Il mercato non si ferma: davanti l’obiettivo resta l’ex Milan Piatek”.

0 0 vote Article Rating