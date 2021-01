La Gazzetta dello Sport: E con Malcuit finisce il mercato della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport presente stamani un articolo sulla Fiorentina, pubblicato a pagina 18, intitolato: “Bad boy Kokorin: “Ho sbagliato e già pagato Il futuro è viola”. Sottotitolo: “L’attaccante è stato in carcere e arriva dallo Spartak Mosca, con ingaggio ridotto. Malcuit in prestito. Pradè: “Mercato chiuso”.

L’articolo in questione inizia così: “La rissa, il processo, il carcere. Da esperienze così si può uscire in due modi. Aleksandr Kokorin ha scelto quello giusto. “Ciò che è successo è stato molto brutto – spiega il russo – e ho pagato tantissimo. E’ stato davvero duro, credetemi, per questo ho promesso di non fare mai più sbagli del genere”. Kokorin è prontissimo per l’avventura viola”.