La Gazzetta dello Sport: E ora i giovani talenti credono nel progetto Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, a pagina 12, troviamo un’intervista con il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che dice: “Apriamo stadi e infrastrutture. Solo così potremo tornare grandi“. E ancora: “Diritti tv e compravendita non bastano Servono nuove fonti di ricavi. La Fiorentina? Chiesa e i nostri talenti credono al progetto”. L’intervista comincia così: “Sono nato a Pozzallo, il paese di Giorgio La Pira. Un uomo che ha fatto grandi cose per Firenze. Non sono, ovviamente, a livello dell’ex Sindaco ma, grazie a Rocco Commisso, pure io vorrei lasciare qualcosa a una città che ho amato dal primo giorno”. Joe Barone vive barricato nella sua stanza d’albergo insieme al figlio Giuseppe”.