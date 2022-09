La Gazzetta dello Sport: Fiorentina al bivio

Su La Gazzetta dello Sport, si parla della squadra gigliata a pagina 23 con un articolo dal titolo: “Fiorentina al bivio”. Sottotitolo: “La Viola a Istanbul Italiano la carica “Manca solo il gol”.

Dopo il pari col Riga serve la vittoria. Jovic: “Aspettate, non gioco da 3 anni”.

Articolo che inizia così: “I sogni muoiono all’alba ed è più meno il titolo per questa Fiorentina. E’ trascorso un mese e spiccioli, l’alba per una stagione calcistica, dalla folla di tifosi entusiasti che riempiva il ritiro di Moena e dalle grandi aspettative di tutti grazie agli acquisti. Ora il club di Rocco Commisso langue in campionato a quota 6 punti in 6 gare e appena una vittoria, con il gioco che va in altalena e l’annunciata macchina da gol che si è inceppata subito”.

In breve sul Basaksehir: “Tra gli avversari c’è tanta Italia. L’allenatore è Emre“.