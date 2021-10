La Gazzetta dello Sport: Fiorentina e Vlahovic separati in casa

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 26: “Vlahovic, tensioni viola. Club e giocatore separati in casa”. Sommario: “Dopo la contestazione è muro contro muro: spunta il Dortmund, ma la Juve…”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Era lo stadio di Sant’Elena, non la famosa isola dell’esilio di Napoleone, ma la contestazione in Laguna è il primo, vero, segnale che la vita di Dusan Vlahovic a Firenze sarà all’insegna dei veleni. La contestazione dei tifosi viola in trasferta è stata aspra, con una serie di offese chiaramente figlie delle voci di mercato”.