La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, il cantiere è aperto

Su La Gazzetta dello Sport presente questa mattina un articolo in cui si parla dei viola, intitolato: “Fiorentina, il cantiere è aperto. Vlahovic ok, ma l’attacco è spento”. Sottotitolo: “Italiano gli chiede partecipazione maggiore alla manovra, ma così Dusan si allontana dalla porta”. Articolo che inizia così: “Trentuno reti nelle prime quattro amichevoli in Trentino, zero nelle ultime due al Franchi. Questo dato strano accompagna il campionato d’agosto della Fiorentina. C’è da tenere conto del peso specifico decisamente diverso delle avversarie affrontate, ma è evidente che la formazione viola è ancora lontana dal progetto calcistico caro al suo nuovo allenatore”.