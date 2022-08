La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, più spese e meno turnover, parola di Bandiera

Su La Gazzetta dello Sport, a pagina 22 si parla del match che i viola giocheranno stasera: “Fiorentina con il Twente è già la svolta della stagione”. Sottotitolo: “La squadra di Italiano gioca in Olanda per conquistare un posto nella fase a gironi che dà prestigio e vale quasi tre milioni”. In breve riportate anche le dichiarazioni del tecnico avversario: “Jans dà i numeri: “Loro favoriti al 58%”.

A pagina 23 invece è presente un’intervista: “Antognoni “Viola niente paura Sei tu la più forte ma serve spendere e… meno turnover”. Sottotitolo: “La bandiera: “Il Twente è tecnicamente inferiore. Il mio addio è una ferita aperta Oggi tifo, ma con meno trasporto di prima”.