La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, priorità sfoltire. Zurkowski ha espresso il suo gradimento

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “La Viola vince a Bastia e fa cinque su cinque Zurkowski a Empoli?”. Sottotitolo: “Solo successi per la squadra di Italiano in questi test Intanto, Gollini e Maleh sono in uscita”.

E proprio sul mercato, all’interno dell’articolo, leggiamo: “Ad ora priorità sfoltire. Con Zurkowski che piace a mezza Serie A (il polacco gradirebbe tornare ad Empoli), Benassi e la coppia Gollini-Maleh in odore di uscita per trovare più spazio. Il resto di gennaio girerà molto intorno a Cabral“.