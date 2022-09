La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, scatta l’allarme

Su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani leggiamo dei viola a pagina 28: “Una viola spuntata”. E ancora: “Fiorentina a secco: scatta l’allarme l’Udinese domina Beto ancora in gol”. Sottotitolo: “La squadra di Italiano non segna da quattro partite consecutive. E sabato arriva la Juve Sottil la sblocca subito e si merita i tre punti”.

Articolo che inizia così: “E’ difficile credere che la Fiorentina non riesca a segnare per quattro partite consecutive. Eppure è successo e a Udine, dopo tre 0-0, è addirittura arrivata la sconfitta a causa di un gol che, ironia della sorte, i viola si sono quasi fatti da soli: Venuti è stato scippato da Deulofeu che ha passato a Beto davanti alla porta vuota. L’aspetto negativo per i viola è stata l’incapacità di creare occasioni, tranne una su azione d’angolo”.

Poi ci sono le dichiarazioni: “Italiano: “L’attacco mi fa preoccupare” Sottil: “Noi più bravi”.