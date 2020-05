Si parla di tattica e di Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, a pagina 21, in taglio alto: “La Fiorentina riparte da Ribery: tre progetti tattici col francese” e in sommario: “FR7 ha avuto il via libera dallo staff medico. Pronto per lui anche un futuro da rifinitore puro”.

