La Gazzetta dello Sport: Gonzalez scatenato, Jovic in ritardo

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, spazio riservato alla Fiorentina a pagina 20. Pubblicato un articolo dal titolo: “Gonzalez scatenato Jovic in ritardo ma numeri da asso i tifosi già sognano”. Sottotitolo: “Fiorentina a un mese dall’esordio europeo Mandragora e Amrabat, la regia è pronta”.

Articolo che inizia così: “La velocità e le invenzioni di Nico, la roccia Igor, la cabina di regia che funziona anche senza il rimpianto Torreira, i senatori come Jack che danno garanzie. La speranza di trattenere Nikola Milenkovic. E poi qualche giocatore da aspettare, qualche ingranaggio da oliare, ma la Fiorentina c’è”.

In breve presente anche: “Dodò va in Brasile per delle pratiche e la moglie cerca casa”.