La Gazzetta dello Sport: I cambi che stava preparando Prandelli

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 27 e intitolato: “Fiorentina, ci voleva anche questa Prandelli positivo: va in isolamento”. Sottotitolo: “L’allenatore, asintomatico, stava preparando qualche cambio, tra cui il rilancio di Bonaventura“. Articolo che inizia così: “E’ proprio un momento difficile per la Fiorentina. Non bastavano le ultime due sconfitte in campionato e una classifica da paura. Ieri mattina è arrivata anche la notizia che Cesare Prandelli è positivo al Covid. La società viola ha spiegato in una nota che: “Nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid 19 è stata riscontrata la positività di mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà, ora, in bolla e continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”.

0 0 vote Article Rating