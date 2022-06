La Gazzetta dello Sport: i segnali di Jovic alla Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina alle pagine 24 e 25: “L’arrivo di Jovic è sempre più vicino. E la punta del Real manda segnali chiari”. Sommario: “L’attaccante ha messo un ‘like’ sulla foto della firma di Italiano: l’ostacolo è l’ingaggio”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Dopo l’esame di Italiano (superato) ecco quello in… serbo. Facile come sequenza ora che il tecnico Vincenzo Italiano si è legato alla sua Fiorentina fino al 2024 con opzione per una stagione ulteriore (e senza clausole rescissorie in allegato). Facile e pure scontata, ma vera: perché adesso il club viola punta al pesce grosso in attacco, quel Luka Jovic, 24 anni, nazionale serbo del Real Madrid che fra l’altro ha lo stesso agente dell’allenatore viola (Ramadani)”.