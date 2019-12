La Gazzetta dello Sport: Iachini e Commisso disegnano la nuova Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, troviamo un articolo sulla Fiorentina, pubblicato a pagina 16 e intitolato: “Chiesa torna e Cutrone è a un passo. Iachini disegna la nuova Fiorentina“. Sottotitolo: “Il gioiello viola pronto per Bologna, a 15 milioni si chiude per la punta. Assalto anche a Duncan“. Articolo che inizia così: “Prima il vertice di mercato, con patron Rocco collegato dagli Stati Uniti, poi un’ora a rapporto con la squadra per fare il punto della situazione e preparare la seduta d’allenamento”.