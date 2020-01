La Gazzetta dello Sport: Iachini ha scelto i rinforzi per la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Iachini ha scelto: vuole Juan Jesus. Nel mirino anche Duncan e Caprari”. Sottotitolo: “Il Sassuolo chiede Sottil, pure Boateng può partire. Ieri in 2 mila al Franchi alla seduta”. Pezzo che inizia così: “Beppe Iachini ha scelto: vuole Juan Jesus per completare il pacchetto difensivo viola. Ora tocca a Daniele Pradè mettere in piedi un’operazione che non si preannuncia semplice anche se la Roma ha una grande ricchezza alla voce difensori centrali”.