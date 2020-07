La Gazzetta dello Sport: Iachini lancia l’accusa, quelle voci che non hanno aiutato la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport dedica la sua pagina 17 alla squadra viola. Il match con il Parma in apertura: “Pulgar implacabile, la Fiorentina rinasce. Parma al terzo k.o.”. Sottotitolo: “Due rigori ai viola che dominano il primo tempo, anche Kucka segna dal dischetto ma non basta”. In taglio basso: “Iachini: “Una vittoria, era ora” D’Aversa: “Approccio sbagliato”. Sottotitolo: “Il tecnico della Fiorentina respira: “Ha chiamato Commisso per fare i complimenti. Le voci sul mio futuro non ci hanno aiutati”. All’interno del giornale presente anche un commento sul futuro allenatore viola, intitolato: “De Rossi? No, alla Fiorentina serve Ranieri“.

