La Gazzetta dello Sport: Iachini tira su la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, troviamo due articoli sulla Fiorentina, pubblicati a pagina 17. L’apertura è per: “Iachini tira su la viola: “Messi i primi mattoni, ma è solo l’inizio“. Sottotitolo: “Giocatori stupiti, con me si lavora tanto”. Commisso: “Beppe è un duro, mi somiglia”. In taglio basso invece troviamo: “Orsolini–Chiesa, derby tra talenti con vista sull’Europeo”. Ovvero: “L’esterno rossoblu sempre più decisivo Ora Mihajlovic gli chiede più gol. E con l’amico Federico è duello azzurro”.