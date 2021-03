La Gazzetta dello Sport: Ibrahimovic che malizia sull’1-0 a Firenze

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, questo il titolo sulla partita del Franchi: “Milan sempre in piedi rimonta a Firenze con Ibra, Diaz e Calha e non molla l’Inter Il Diavolo esiste”. Sottotitolo: “Zlatan segna subito, Fiorentina avanti con Pulgar e Ribery, ma poi i rossoneri mostrano grande cuore e il solito gioco offensivo. Pioli stacca la Juve e ritorna a – 6 dai nerazzurri”. Le reazioni del club viola: “Antognoni contro arbitro e Zlatan: “Ha spinto Pezzella“. E ancora: “Il club manager: “Brutta gestione anche sul terzo gol”. Lieve malore per Prandelli. Commisso elogia la squadra”. Singolare titolo per la moviola del giornale: “Ibra, che malizia sull’1-0 a Firenze Mancini rischia il rosso”. Nello specifico: “Kjaer lancia Ibrahimovic, che si libera di Pezzella con un’energica spallata e infila Dragowski. Fallo? Guida non fischia e ci può stare, è una valutazione da campo e non da Var. Da notare che Pezzella non protesta nemmeno”.