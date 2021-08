Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 35: “Zapata è una certezza. Ma il talento Vlahovic è più affascinante”. Sottotitolo: “Sono i nomi in prima fila per il dopo Lukaku. Il viola costa caro, più margini per il colombiano”. A pagina 47 si legge: “La Fiorentina aspetta Amrabat. Il futuro però è un’incognita”. Sottotitolo: “Il marocchino si è operato a luglio e da lunedì sarà a disposizione di Italiano. Mercato permettendo”.