La Gazzetta dello Sport: Il gioiello della Fiorentina comincia a scaraventare palloni in rete

A pagina 19 de La Gazzetta dello Sport, sulla Fiorentina leggiamo: “Vlahovic ne fa 7, Italiano applaude “Nato per segnare e che spirito”. Sottotitolo: “Il centravanti della Fiorentina scatenato. Il tecnico: “Un giocatore che non si discute”. Articolo che inizia così: “Sette gol di Dusan Vlahovic. A Moena (Trento) il fenomeno serbo realizza le sue prime reti stagionali contro i dilettanti della Polisportiva Foligno. Il gioiello serbo entra nel secondo tempo e comincia a scaraventare palloni in rete”. Di spalla invece il caso: “Antognoni va dall’avvocato Chiede compensi”.