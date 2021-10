La Gazzetta dello Sport: Il mercato degli scontenti

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “ll mercato degli scontenti”. Sommario: “Luis Alberto e Vlahovic agitano Lazio-Fiorentina. Ma a gennaio potrebbero andare via entrambi. Sarri tiene lo spagnolo in panchina, il serbo è titolare”. A pagina 20 si legge: “Gli scontenti agitati”.

A pagina 21: “Con Vlahovic è sempre guerra. Il club lo ignora, la squadra è con lui. E a gennaio…”. Sommario: “La convivenza con la Fiorentina è difficile: a Roma gioca dal 1’, se arriva un’offerta da 60 milioni può partire”. “Di seguito l’incipit dell’articolo: “La partita contro il Cagliari è stata un bivio importante. Prima la scelta di non calciare il rigore poi una magia alla Batistuta su calcio di punizione. Dusan Vlahovic poteva affondare. Invece è rimasto a galla”.