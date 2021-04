La Gazzetta dello Sport: Il micidiale Duemila che non basta alla Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport questo è il titolo sulla partita di ieri giocata al Franchi: “Doppio Zapata Vlahovic rimonta poi ecco Ilicic: Atalanta quarta”. Sottotitolo: “I nerazzurri vincono in casa della Fiorentina e tengono il passo da Champions: Gasperini fa molto di più, alla Viola non basta il serbo”. All’interno dell’articolo leggiamo: “È stata la notte di due grandi bomber: Zapata e Vlahovic…Micidiale il classe 2000 serbo nella ripresa: anche per lui una doppietta più un colpo di testa volato alto di poco”. Di spalla le dichiarazioni del postgara: “Josip: “Futuro? Chissà” Ma Gasp: “E dove va…”.