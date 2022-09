La Gazzetta dello Sport: Il paradosso della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, a pagina 25 c’è: “Fiorentina fuori i gol”. Sottotitolo: “All’esame Riga Italiano sprona Ikone e Cabral“. Sommario: “La Viola segna col contagocce. È la sera giusta per ripartire”.

Un articolo che inizia così: “Cercasi gol, disperatamente. Il paradosso alla Fiorentina resiste beffardo e irritante, come un ospite non gradito del quale non si riesce a liberarsi. Alla faccia del calcio super offensivo di Vincenzo Italiano, la Viola segna con il contagocce. Che giochino i titolari annunciati o le alternative, il problema resta, l’autostima scende, i punti si perdono”.