La Gazzetta dello Sport: Il sogno tutto viola di Iachini

A pagina 19 de La Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista realizzata con l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini che dice: “Chiesa forte come Dybala. Il mio sogno? Vincere qualcosa e fare le Coppe”. Sottotitolo: “Il tecnico della Fiorentina analizza la situazione: “La priorità è la salute. Se si riparte bisogna evitare infortuni”. L’articolo inizia così: “Chiesa come Dybala; Castrovilli che deve segnare 7-8 gol a campionato; un invito alla prudenza per il rilancio di Ribery; la speranza di restare sulla panchina viola perché Firenze è per lui qualcosa di speciale e un campionato che, se dovesse ripartire, sarà un salto nel buio visto che la preparazione sarà da inventare”.