La Gazzetta dello Sport: Il vice Vlahovic c’è!

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sulla Fiorentina, pubblicato a pagina 40 e intitolato: “Kokorin cresce: il vice Vlahovic c’è Adesso è Lirola il dubbio Viola”. Sottotitolo: “Prima rete del russo, in gol pure Sottil e Benassi. Summit di mercato: altri arrivi solo se parte lo spagnolo oppure Pezzella e Milenkovic“. Articolo che inizia così: “-il primo gol stagionale di Kokorin, una doppietta di uno scatenato Sottil e due reti anche per Benassi, uscito qualche minuto prima della fine per un leggero fastidio al gluteo destro. Stavolta la Fiorentina ha travolto 9-0 il Levico Terme“.