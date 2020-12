La Gazzetta dello Sport: In cerca di una punta…

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sulla Fiorentina e incentrato sul mercato viola: “Pradè in cerca di una punta Kouame in bilico”. E ancora: “Pronto un quadriennale per Maleh, talento del Venezia“. Articolo che inizia così: “La Fiorentina sta preparando senza fretta il suo mercato invernale. Per il momento, però, la società viola ha solo accelerato per bloccare il giovane talento Maleh, centrocampista del Venezia, classe ‘98, che andrà a giugno in scadenza di contratto”.

