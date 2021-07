La Gazzetta dello Sport: Italiano cerca un regista per la Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 27: “Amrabat operato, stop di tre settimane. Italiano cerca regista per la Viola”. Sottotitolo: “Domani la presentazione del nuovo allenatore. Ancora in sospeso diverse situazioni per quello che riguarda il mercato”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “È stato operato ieri alla Clinique du Sport Mérignac in Francia, nei pressi di Bordeaux, il centrocampista viola Sofyan Amrabat. L’intervento (di durata breve) resosi necessario per problemi legati alla pubalgia ed eseguito dal professor Gilles Reboul in anestesia locale, è perfettamente riuscito”.