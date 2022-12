La Gazzetta dello Sport: Italiano chiede il salto di qualità a Jovic e Cabral

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Italiano… all’attacco E da Jovic e Cabral vuole il salto di qualità”.

Articolo che inizia così: “Da ora si fa sul serio. Dopo il gran numero di amichevoli che hanno detto qualcosa ma non troppo ed il break natalizio, la Viola riparte oggi con gli allenamenti in vista della ripresa del 4 gennaio con il Monza. Non ci sarà Amrabat, il cui ritorno resta fissato per il primo gennaio pomeriggio dopo il sontuoso Mondiale disputato. Il resto del gruppo dovrà sintonizzarsi velocemente sulla frequenza pre sosta”.