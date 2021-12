La Gazzetta dello Sport: Italiano e la ‘lite’ con Vlahovic

A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport, questo il titolo sulla partita di ieri: “Scamacca e Vlahovic, botta e risposta”. Sottotitolo: “Fiorentina–Sassuolo show: l’azzurro sale a 6 gol, il viola a 33 reti nell’anno solare come CR7″. Articolo che inizia così: “Anche il primo pareggio del campionato può essere visto come un segnale di crescita per la Fiorentina. «Voglia di non perdere», la chiama Vincenzo Italiano“.

In taglio medio presente anche un trafiletto: “Italiano e la ‘lite’ con Dusan: ‘Mentalità giusta’”. In taglio basso infine le pagelle: “Torreira sa fare tutto, Consigli è prodigioso”.