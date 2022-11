La Gazzetta dello Sport: Italiano ritrova i suoi centravanti

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Da Jovic a Cabral L’ora della riscossa Italiano ritrova i suoi centravanti”. Sottotitolo: “Nelle ultime 5 gare ben 13 gol. Il serbo si è sbloccato, mentre il brasiliano ha gioito con Inter e Spezia“.

Articolo che inizia così: “Eppur si muove. Il conteggio dei gol segnati dagli attaccanti viola è stato fermo a lungo, tanto da far pensare a possibili rivoluzioni (calcistiche e non copernicane). Da qualche tempo invece, l’immobile è diventato fluido che avanza ad un discreto ritmo. Nelle ultime 5 partite, fra campionato e Conference League, la Fiorentina ha trovato la via del gol 13 volte. Il valore di alcuni avversari (vedi Hearts, ndr) può aver ‘drogato’ il conteggio: ma non è l’unica spiegazione”.