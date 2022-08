La Gazzetta dello Sport: Italiano sta aspettando una mezzala di qualità

A pagina 18 de La Gazzetta dello Sport, presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Manovra a tratti Difesa in affanno Jovic dà fiducia”. Sottotitolo: “Serve una mezzala di qualità: Italiano sta aspettando Lo Celso“.

All’interno del pezzo leggiamo: “Vincenzo Italiano deve stringere i tempi per portare la squadra a un livello di forma e a un gioco accettabile per le ambizioni stagionali, che sono alte visto il mercato che è stato fatto e che deve ancora completarsi con la ciliegina di una mezzala di qualità per alzare ancora di più il tasso tecnico. Questa è la prima speranza del tecnico: arrivare a Giovani Lo Celso“.

In breve a pagina 21, un punto sulla squadra: “Male nelle ultime uscite però il capitale è buono”.