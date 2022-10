La Gazzetta dello Sport: Jovic il simbolo di una squadra spuntata

A pagina 29 de La Gazzetta dello Sport, leggiamo questa mattina sulla Fiorentina un articolo dal titolo: “Viola di rabbia”. E ancora: “Italiano, numeri da crisi Jovic resta il simbolo di una squadra spuntata”.

Articolo che inizia così: “Penultimo. L’attacco viola numeri alla mano ha fatto meglio soltanto della Sampdoria capace di segnare appena 5 reti. I 7 gol in nove partite (come Spezia e Cremonese) sono comunque un dato allarmante: forse non l’unico in grado di spiegare il ritardo della Fiorentina in classifica, ma sicuramente il principale”.