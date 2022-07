La Gazzetta dello Sport: Jovic sulle montagne russe

Spazio viola su La Gazzetta dello Sport a pagina 21, in taglio alto: “Viola, sorriso a metà. Jovic fra alti e bassi ma Italiano fa muro: ‘Gli serve tempo’” e in sommario: “Nel 4-0 della Fiorentina il serbo non segna, sbaglia un rigore però regala anche magie”. A pagina 22 il mercato in taglio basso: “L’Empoli rivuole Zurkowski”.