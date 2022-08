La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina cresce piano

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sui viola che troviamo a pagina 20, intitolato: “La Fiorentina cresce piano: con il Qatar non trova il gol”. Sottotitolo: “Italiano manda in campo tutti i nuovi Jovic imballato ma regala due assist Dentro Milenkovic: migliore in campo”.

Articolo che inizia così: “Di buono, per quel che vale d’estate, c’è il risultato e qualche squillo in più. Dopo la sconfitta con il Galatasaray per 2-1, nella seconda amichevole di un certo valore la Fiorentina pareggia con il Qatar. La nazionale che giocherà il mondiale solo perché lo ospita è una squadra poco più che modesta. La Fiorentina non ha avuto alcun problema, ha fatto tanto possesso palla ed è stata sempre in controllo del gioco. Ma non è riuscita né a segnare né a creare tantissimo”.