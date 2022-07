La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina e i colpi per l’Europa

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 20: “Colpi per l’Europa. Preso anche Dodò e Jovic arriva oggi. Euforia in città”. Sommario: “Allo Shakhtar per il laterale brasiliano 14,5 milioni più bonus. Già 6 mila abbonati”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Un ‘Cruciviola’, gioco enigmistico che sta divertendo non poco i tifosi della Fiorentina. Dopo aver completato la casella regista, con l’ufficialità di Mandragora, adesso si può spuntare quella del terzino destro. Il lungo corteggiamento nei confronti del laterale dello Shakhtar Donetsk Dodò (’98) ha portato gli esiti sperati: l’accordo trovato da tempo con il terzino è stato bissato ieri con quello tra i club e così il brasiliano diventerà presto un calciatore viola”.