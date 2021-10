La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina è troppo spenta

Su La Gazzetta dello Sport, a pagina 23 leggiamo sulla partita dell’Olimpico: “Pedro rialza Sarri e Lazio La Viola è troppo spenta”. Sottotitolo: “Il tecnico lascia fuori Leiva, si affida a Luis Alberto e non subisce: è già la quinta sconfitta per la Fiorentina“.

Articolo che inizia così: “Maurizio Sarri ha vissuto per molto tempo a Formello e quindi è cambiato poco nella sua quotidianità, quando è stato imposto il ritiro causa disastro a Verona. Ai giocatori invece la clausura, ora terminata, sembra sia servita per confrontarsi e riuscire a reagire: che sia attaccamento alla maglia o voglia di svignarsela da imposizioni un po’ antiche, importa poco ai tifosi. Certo è che nella ricerca della continuità, è la Lazio a rendere più stabile il cammino, mentre la Fiorentina conosce la quinta sconfitta in dieci giornate”.

Di spalla invece ci sono le dichiarazioni dei due tecnici: “Il Comandante “Avanti così” Italiano: “Noi a testa alta”.